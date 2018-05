Grote politieactie: tientallen mensen opgepakt

Tijdens een grote landelijke politie-actie zijn ruim honderd verdachten opgepakt waaronder in de regio Rijnmond. Het ging om een actie van de politie samen met Belgische en Duitse collega's.

Tijdens een inval in een bedrijfspand vorige week in de Hongkongstraat in Rotterdam vond de politie al zo'n 2500 pakken babymelkpoeder. Die inval werd gedaan nadat in een woning in Den Haag 16 duizend euro contant geld en 800 pakken babyvoeding waren aangetroffen en in beslag genomen.

In China levert het poeder veel geld op, omdat Chinezen hun eigen babypoedermelk niet vertrouwen na enkele gifschandalen.

Ook arresteerde de politie op de A13 een man die zich mogelijk voordeed als agent. De automobilist had een blauw zwaailicht, nepwapen en handboeien bij zich had. Hij had ook een werkend stopbord in zijn auto ingebouwd.

Politie-actie

Tijdens de landelijke actie tegen rondtrekkende criminele bendes zijn vorige week ruim honderd mensen opgepakt. Ze worden verdacht van heling van gestolen babymelkpoeder, winkeldiefstal, drugshandel, inbraken en identiteitsfraude.

De politie vond onder andere ploertendoders, pepperspray, nepwapens en gestolen auto's. Ook zijn meerdere mensen aangehouden omdat ze nog een gevangenisstraf tegoed hebben of dna-materiaal moeten afstaan.