'Vijf maanden later was hij dood' Peter (rechts) verloor een teamgenoot

Het is de elfde keer dat Peter van Osta meedoet aan de Roparun. Elke keer is weer bijzonder, maar de gedachten van het team dwalen altijd af naar het derde jaar dat ze meededen. Het was de laatste keer dat hun vriend Paul mee deed.

"Het werd ontdekt tijdens een teamweekend", vertelt de Roosendaalse Van Osta. "Toen heeft de masseur ontdekt dat er iets niet goed zat in zijn lies. Vijf maanden daarna is hij overleden aan kanker." In Paul's naam is een stichting opgezet die zich inzet voor hetzelfde doel als de Roparun. "Het is bizar snel gegaan, maar het motiveert ons om jaar na jaar, na jaar door te blijven gaan. In gedachten gaat hij altijd met ons mee." Ook deze editie heeft Pauls enthousiasme de ploeg weer gemotiveerd. "We hebben een totaal probleemloze Roparun gehad. Parijs gestart. Op een klein regenbuitje bij Antwerpen na dan." Als het aan Van Osta ligt, is hij er in 2019 weer bij.