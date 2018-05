'Ik moest hier gewoon aan meedoen, voor Tom'

Het was haar eerste editie. Eigenlijk wist Jennifer Hartman maar heel weinig van de Roparun. "Ik kende alleen de naam, maar toen ik meer leerde dacht ik: hier moet ik gewoon aan meedoen, voor Tom."

Een jaar geleden is de man van Jennifer op 55-jarige leeftijd overleden aan acute leukemie. Hij is twee jaar ziek geweest en Jennifer heeft die jaren fulltime voor hem gezorgd.

"Het is heel erg heftig geweest en ook onderweg was het vaak wel moeilijk. Ik heb heel veel aan hem gedacht onderweg; ook aan heel veel kleine dingetjes. Ik had zijn slaapzak mee bijvoorbeeld."

De Roparun is een enorme steun voor Jennifer. "Ik kan zo toch iets doen voor mensen die nu in deze periode zitten. Ik ben dus zelf twee jaar fulltime mantelzorger geweest en dat is ook heel erg zwaar."

Opgeven is ook voor Jennifer geen optie geweest, niet toen haar man ziek was en ook niet na zijn dood. "Ik ga ook wel voor hem door. Het leven is eigenlijk veel te leuk om niet door te gaan."