Sparta-directeur Laros: 'Begroting van 11 naar 6 miljoen euro'

De degradatie van Sparta heeft grote financiële gevolgen voor de club. Manfred Laros, algemeen directeur, zegt dat de begroting van de rood-witten van elf miljoen euro terug gaat naar zes miljoen euro. "Er moet wat bij het personeel gebeuren, maar we kijken ook naar de andere kosten die de eredivisie met zich meebrengen. Als ik kijk naar het stadion en de mensen die hier werken, dan is het in vergelijking met andere clubs zeer minimaal", aldus Laros tegen RTV Rijnmond.

"Ik denk dat elke Spartaan slecht heeft geslapen", begint de directeur, die een korte nacht had. Maandagochtend kwamen de spelers, Cor Pot en technisch manager Henk van Stee bijeen op Het Kasteel. Trainer Dick Advocaat ontbrak. "Hij had dit van tevoren al aangekondigd. Dat wisten we. Daarom hebben we hier een andere invulling aan gegeven", zegt Laros.

'Dramatische eerste seizoenshelft en slechte transfers'

Volgens de algemeen directeur stond Sparta vlak voor de winterstop er zo slecht voor, dat het bestuur van de club van mening was dat de nacompetitie niet eens gehaald zou worden. "We hebben een dramatische eerste seizoenshelft gehad", erkent Laros. "Vervolgens hebben we ingegrepen en Advocaat gehaald. De play-offs zijn gehaald, maar het is onvoldoende gebleken."

Laros is ook naar zichzelf: "Je kijkt kritisch naar de spelers die zijn gehaald: niet alleen in de winterstop, maar ook in de zomer. Dan concluderen we met elkaar dat we het in de zomer niet goed hebben gedaan."

Bestuur en sponsors

Momenteel wil het bestuur van Sparta nog geen conclusies trekken, zegt Laros. "Wij zijn van mening, met de wetenschap van vandaag, dat we het anders hadden moeten doen. Dat hebben we spijtig genoeg niet gedaan."

Onduidelijk is nog of Centric, hoofdsponsor van Sparta, doorgaat bij de Rotterdamse club. "We zullen in overleg gaan met Centric", zegt Laros. "Het is nog allemaal vrij vers. Ik ga er vanuit dat ze bij de club blijven, maar de gesprekken moeten nog gevoerd worden."

Wat Laros nog meer te vertellen had over de gevolgen van de degradatie van Sparta, zie je in het bovenstaande interview met Ruud van Os.