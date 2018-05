Deel dit artikel:











Krakers Correctpand: 'bedreigd met honkbalknuppels en pistool'

De krakers in het oude pand van elektronicagigant Correct in Rotterdam-Noord zijn zondagavond bedreigd door zes bewapende mannen. Dat zegt een van de bewoners van het gekraakte pand aan de Bergweg tegen RTV Rijnmond. Volgens hem is de man die door de politie na een achtervolging in zijn bil werd geschoten, een van de belagers.

Een groep van zes man probeerde vlak voor middernacht het pand binnen te dringen met honkbalknuppels. Ook had een van hen een pistool. "Er zijn schoten gelost in de lucht. En een meisje kreeg een pistool op haar hoofd gericht." Kraker 'Milly' (echte naam is bij de redactie bekend) vertelt dat de paniek groot was. De groep vluchtte naar het dak en belde de politie. "Toen de politie arriveerde gingen de binnendringers ervandoor." De 22-jarige man die in zijn bil werd geschoten was volgens de kraker een van de belagers. De andere mannen zouden zijn gevlucht. De politie kan het verhaal van de kraker niet bevestigen. De bewoners van het kraakpand staan voor een raadsel waarom ze bedreigd werden. Ze overwegen aangifte te doen.