VIDEO: 'Er zijn altijd tranen bij de finish van de Roparun'

Meer en meer teams van de Roparun druppelen binnen. De één danst, de ander komt bijna kruipend over de finish en bij een ander overheersen de tranen. "Er zijn altijd tranen bij de finish van de Roparun", vertellen RTV Rijnmond verslaggevers bij de finish.

Iedereen die meedeed aan de Roparun heeft ofwel iemand verloren aan kanker, kent iemand met kanker of kent iemand die genezen is.

Jordi van Team Lef liep al die kilometers voor zijn vader. "Ik heb het geluk dat ik hem nog wel heb. Ik doe dit voor iedereen die dat geluk niet heeft."

'Ik Roparun voor jou' staat op de T-shirts van Heleen en Peter van team nummer 52. Heleen is zelf ziek, maar loop voor Sofie. Zij had leukemie en is net schoon verklaard.

Peter van Osta doet voor de elfde keer mee aan de Roparun. Vriend Paul is alle 530 kilometer vanaf Parijs in zijn gedachten. "Het werd ontdekt tijdens een teamweekend" , vertelt de Roosendaalse Van Osta. "Toen heeft de masseur ontdekt dat er iets niet goed zat in zijn lies. Vijf maanden daarna is hij overleden aan kanker."