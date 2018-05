Deel dit artikel:











Ontbijten voor het goede doel in het centrum van Dordrecht Ontbijttafel Michel ontvangt cheque van Willemijn

750 mensen hebben op Pinkstermorgen samen ontbeten in het centrum van Dordrecht voor het goede doel. Van het ingezamelde geld wordt speelgoed gekocht voor het Prinses Máxima Centrum in Utrecht. Dit is een behandelcentrum voor kinderen met kanker.

De aanjager van dit ontbijt is de 3-jarige Arnou. Hij heeft kanker en ondanks deze ziekte wil hij geld ophalen voor het goede doel. Willemijn van bakkerij Nobel's Brood hoorde zijn verhaal en organiseerde de ontbijttafel. ''Er hangt een hele goede sfeer. Het is de eerste keer dat we het organiseren maar voelt alsof het elk jaar zo is.'' Voor Michel, de vader van Arnou, voelt deze ochtend heel bijzonder. ''Ik haal er veel plezier uit en dit is een fantastisch initiatief van Willemijn om het grootste ontbijt van Dordrecht te organiseren en om ons erbij te betrekken. Voor de kleine Arnou is het een beetje de kat uit de boom kijken maar te midden van zijn familie en vrienden heeft hij zijn plekje hier gevonden.'' Er tijdens het ontbijt 3000 euro opgehaald.