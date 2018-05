Atleet Garia loopt EK-limiet op 100 meter

Chris Garia heeft maandag de limiet gehaald voor de 100 meter gehaald op de EK atletiek in Berlijn. De atleet van Rotterdam Atletiek sprintte bij de T-Meeting in Tilburg 10,29 seconden, precies één honderdste onder de vereiste 10,30.

Garia is een gewezen honkballer die deze winter ineens van zich deed spreken tijdens de NK indoor. Hij troefde in de finale van de 60 meter Churandy Martina af en werd kampioen in 6,70. Garia, afkomstig van het eiland Curaçao, speelde als honkballer voor het Nederlands team en in de Verenigde Staten. Hij ging aan atletiek doen, omdat collega-honkballers hem vertelden dat hij zo snel was dat Garia zich eens moest meten met echte sprinters.

Garia voegt zich in de EK-ploeg bij Hensley Paulina, die eerder dit jaar 10,27 liep.