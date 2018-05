Dakakker Shitwater R'dams Milieucentrum bij Dille & Kamille

Dakakkerbouwer Wouter Baumann is sinds z'n plant-aardige Rotterdam Shitwater-vinding tegenwoordig ook boerbrouwer en wormhotelier.

Dankzij z'n Schieblock-experiment dat twee jaar in beslag nam wist Baumann met speciale fermentatie-wormen een compostverwerker te kweken, die als waterig worm-uitwerpselen-extract voor met name de plant en uiteindelijk dus ook voor de (vega)mens en het herbivore dier zeer voedzaam blijkt te zijn.

Ondanks de ietwat afstotelijk klinkende naam ziet de Korte Hoogstraat-vestiging van huis- tuin en keukenbenodigdhedenconcern Dille & Kamille brood in het product.

Tijdens de 2e Pinksterdag gestarte Plantentiendaagse pakken ze meteen met een goed deel van Baumann's Shitwatervoorraad uit.

Jack F Kerklaan tapt, zamelt en koeriert even af-, in- en mee met deze onderhavig creactieve dakkerbouwer in de shitstormrandomisé.......