Mevrouw Bakker (85) staat trouw langs de finish van de Roparun

De 85-jarige mevrouw Bakker gaat al 18 jaar lang met hetzelfde bordje naar de finish van de Roparun. 'Kanjers zijn jullie' staat erop. Het bord is gemaakt van een oude leesmap. Ze wil er elk jaar bij zijn. "Ik sta hier voor het goede doel."

Sommige lopers maken zelfs selfies met mevrouw Bakker. De 'Roparun' beroemdheid is erg geliefd. De krasse dame is zelf ziek geweest en haar schoonzus is momenteel onder behandeling van kanker. Ze wil mensen steunen die hetzelfde doormaken.

Het bord vasthouden wordt steeds zwaarder voor haar, maar ze houd het vol. Ze wil graag blijven tot het laatste team finisht. "Het is zo'n prestatie van al die mensen!"