Cricket: Excelsior '20 alleen aan kop

Excelsior '20 heeft maandag de ongeslagen status in de topklasse weten te behouden. Het Schiedamse cricketteam behaalde op bezoek bij Quick 270 runs (2 out), terwijl de thuisploeg uit Den Haag maar 269 runs (6 out) op het scorebord zette. Na vier duels is Excelsior '20 na het verlies van Dosti met acht punten de enige lijstaanvoerder.

Sparta bewees Excelsior '20 dus een goede dienst door Dosti, dat ook bovenaan stond, te verslaan. De promovendus uit Capelle aan den IJssel begon in Amsterdam sterk met 256 runs (9 out). Dosti kwam daar vervolgens niet meer overheen met 228 runs. Sparta heeft al acht punten uit vijf wedstrijden gepakt.

VOC boekte op eigen veld een overwinning tegen ACC. De Rotterdammers behaalden 198 runs (9 out), 86 runs meer dan de tegenstander uit Amsterdam (all out). VOC staat na vijf duels in het linkerrijtje met zes punten.

Punjab verloor op eigen veld van HCC. De Rotterdamse cricketclub was all out na 158 out, terwijl de Haagse gasten maar 3 out hadden bij 162 runs. Na vijf duels is Punjab met twee punten uit vijf confrontaties in de staart van de ranglijst te vinden.