Blije Beijerlanders blije hekkensluiters van de Roparun

Het deed al pijn toen de dames door hun thuishonk Oud-Beijerland liepen, toch hebben ze de finish op de Rotterdamse Binnenrotte bereikt. De Blije Beijerlanders liepen maandag om 20.07 de finishlijn over. Daar werden ze met gejuich binnengehaald.

"O wat hebben de meiden het zwaar", zei verslaggever Sanne Waldekker op Radio Rijnmond toen de Blije Beijerlanders als laatste team Oud-Beijerland bereikten. Ze waren zaterdag vanuit Parijs vertrokken en hadden onderweg wat pech. Er was motorpech en een aantal dames hadden blessures. Daarom werd maandag besloten om Zele over te slaan en direct op te stomen naar Oud-Beijerland.

Zware tocht

Het team Blije Beijerlanders bestond alleen uit vrouwen, van alle leeftijden. Ze hebben nog even getwijfeld om één man mee te vragen voor het sjouwen van zware spullen. Maar dat hebben ze toch maar niet gedaan.

Zwaar

"We zijn nog steeds de Blije Beijerlanders", riepen de dames in het voorbijkomen in Oud-Beijerland. De doorkomst in 'hun' gemeente gaf ze weer energie. "Dit is ons feestje. Hier zijn onze families, onze vrienden. Op naar Rotterdam."