VIDEO: Roparun-teams aangekomen in Rotterdam

Het zit erop voor dit jaar! Het laatste team van de Roparun 2018 is maandagavond gefinisht. Honderden teams vertrokken zaterdag vanuit Parijs en Hamburg om in estafette naar Rotterdam te lopen en te fietsen. Maandag werden alle Roparunners feestelijk onthaald op de Rotterdamse Binnenrotte.

Met de ruim 500 kilometer lange estafetteloop wordt geld ingezameld voor de kankerbestrijding. Op 8 juni wordt het bedrag bekendgemaakt. Vorig jaar was het ruim 5,4 miljoen.

In drie dagen tijd liepen de teams van het Duitse Hamburg en Parijs naar Rotterdam; ongeveer 8000 mensen namen deel, de teams bestaan uit acht lopers aangevuld met fietsers, verzorgers en chauffeurs.

Het finishlint werd dit jaar opgehouden door de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb en de zangeres Lisanne Spaanders, zelf kankerpatiënte. Lisanne werd bekend met haar liedje Vechtersbaas, dat ze schreef over haar ziekte.

De snelste ploeg van de Roparun 2018 was het team van de Koninklijke Militaire Academie (KMA). Het team, in Parijs gestart, arriveerde maandagochtend om even voor 12.00 uur in Rotterdam. De Roparun leidde de deelnemers aan het einde onder meer langs het familiehuis van de Daniël den Hoedkliniek waar familieleden van kankerpatiënten kunnen verblijven.