Pianist Hans Jansen doet een poging om alle piano's op treinstations te bespelen. Het zijn er zestien in totaal. Rond 08:30 uur deed hij Rotterdam aan.

In de stationshal van Rotterdam Centraal staat namelijk ook zo'n piano. Die is voor iedereen vrij te bespelen.

Dinsdagochtend is hij in alle vroegte begonnen in Maastricht. Daar begon hij om 05:00 uur met pianospelen. Via Breda komt hij straks naar Rotterdam. Hij eindigt iets na 23:00 uur in Leeuwarden.