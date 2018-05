Veel rookontwikkeling bij brand in Dordrecht

Bij recyclingbedrijf Coolrec aan de Grevelingenweg in Dordrecht heeft maandagavond brand gewoed. De meldkamer van de brandweer kreeg veel telefoontjes vanwege de grote rookontwikkeling.

Het ging om een brand in een container met elektronica-onderdelen. Twee blusvoertuigen en een hoogwerker werden ingezet om de brand te bestrijden. De brandweer had de brand binnen een klein uur geblust.

Vorig jaar was er ook brand bij het bedrijf. In augustus 2017 ontstond een enorme brand, waarvan de rook over Sliedrecht trok. En ook in oktober was het raak aan de Grevelingenweg. Toen was er een kleine brand in het dak.