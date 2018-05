Deel dit artikel:











Bigbags in brand op Heijplaat Foto: Dennis Koehoorn (Twitter)

Op Heijplaat in Rotterdam-Charlois heeft dinsdagochtend korte tijd brand gewoed in een container. Boven de wijk was ook een rookpluim te zien.

De container staat op het terrein van vrachtvervoerbedrijf Progeco Holland. Er lagen negen lege bigbags in; dat zijn grote zakken die de industrie gebruikt om goederen te vervoeren. Het vuur was vrij snel geblust. Het is niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Bij de brand vielen geen gewonden.