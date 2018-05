Deel dit artikel:











Rotterdamse huizen 15 procent duurder Huizen te koop in Rotterdam met te koopborden Foto: Robin Utrecht (ANP)

Koopwoningen in Rotterdam worden duurder en duurder. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In vergelijking met een jaar geleden is een huis in Rotterdam nu bijna 15 procent meer waard. Landelijk ligt de gemiddelde prijsstijging op 9 procent.

In Rotterdam duurde het lang voordat de prijsstijging op de huizenmarkt op gang kwam. Zo'n tien jaar geleden begon de crisis. De afgelopen vijf jaar stegen de prijzen weer. Inmiddels zijn de prijzen sinds de crisis met ruim een kwart gestegen.