Paradropping en militairen voor de klas in Dordrecht

Op tientallen basisscholen staat deze week een militair voor de klas. Het is onderdeel van de Landmachtdagen, die nog tot en met zaterdag duren. Militairen bezoeken in totaal een kleine duizend klassen met scholieren uit groep zeven en acht.

In vijftien steden, waaronder Dordrecht, Den Haag en Assen kan het grote publiek zien waar het werk van militairen precies uit bestaat en daarbij wordt veel militair materieel getoond.

"Zo’n 2500 militairen gaan op pad om de Nederlandse samenleving een goed beeld van hun landmacht te geven'', aldus een woordvoerder van de Koninklijke Landmacht.

Militairen van de pantsergenie (Militaire bouwtechniek) uit Oirschot rijden donderdagochtend door Dordrecht. In de middag is er een demonstratie op het Statenplein. Er is een boogtent ingericht als militaire ‘escape-room’ en een tokkelbaan.

Verder lopen militairen sociale patrouilles en wordt er een veteranencafé ingericht. Als afsluiting is er bij goed weer rond 16:00 uur een paradropping.