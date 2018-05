Gloednieuwe kliniek voor zeehondenopvang Stellendam gaat open

De zeehondenopvang A Seal in Stellendam opent op zaterdag 2 juni haar nieuwe kliniek en röntgenkamer. De volledig met medische apparatuur ingerichte ruimte is een schenking van Stichting Anneke de Ligt.

De schenking van enkele tienduizenden euro's is gedaan door de familie van Anneke de Ligt, een dierenliefhebber wiens nalatenschap via de stichting wordt geschonken aan verschillende organisaties en goede doelen. De zeehondenkliniek en röntgenkamer zullen daarom ook beide haar naam dragen.

Prachtige gift



De nieuwe kliniek maakt het mogelijk om uitgebreid medisch onderzoek te doen bij zeehonden en ook te opereren. Voor operaties moesten de zeehonden voorheen vervoerd worden naar een dierenkliniek in de omgeving.

Met de opening van de kliniek wordt het ook mogelijk om wetenschappelijk onderzoek te doen. Dierenarts Machteld Geut is blij met de schenking: "Dit is een geweldige ontwikkeling. Zieke zeehonden hoeven niet meer getransporteerd te worden en kunnen in huis alle hulp en zorg verkrijgen die zij nodig hebben; een prachtige gift."