Twee doden door vliegtuigcrash

In het buitengebied tussen Bergambacht en Stolwijk is dinsdagochtend een sportvliegtuig neergestort. De twee inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen.

Het gaat om een Cessna van de Rotterdamse maatschappij Sand Air. Het toestel was opgestegen vanaf Rotterdam The Hague Airport en vloog via Nieuwerkerk aan den IJssel en Gouda richting Stolwijk toen het plotseling van de radar verdween op een plek waar noodlandingen worden geoefend.

Het wrak ligt deels in een weiland en deels in een sloot. De twee inzittenden waren niet meer aanspreekbaar bij aankomst van de hulpdiensten.

De brandweer ging er al snel vanuit dat er niet meer inzittenden in het toestel zaten. Duikers zochten voor alle zekerheid nog in de sloot en troffen niemand meer aan.

Volgens de brandweer raakte het toestel eerst een boom en crashte. Delen van het toestel zijn gevonden bij de bomen en in de verderop gelegen sloot. Onderzoekers van de Onderzoeksraad voor Veiligheid zijn op de plek van de crash.

De Cessna was in 2012 ook betrokken bij een ongeval. Boven het strand van Wassenaar kwam het toestel in botsing met een reclamevliegtuigje van het CDA. De toestellen bleven in de lucht 10 seconden aan elkaar vastzitten