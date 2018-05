Twee doden door vliegtuigongeval

In de buurt van Stolwijk is dinsdagochtend een sportvliegtuig neergestort. De twee inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen, meldt de brandweer.

Het gaat om een Cessna van de Rotterdamse maatschappij Sand Air. Het toestel was opgestegen vanaf Rotterdam The Hague Airport en vloog via Nieuwerkerk aan den IJssel en Gouda richting Stolwijk toen het plotseling van de radar verdween.

Volgens de brandweer zou het toestel zijn neergestort tijdens het maken van een looping. Bij aankomst van de hulpdiensten waren de twee inzittenden al niet meer aanspreekbaar.

Onderzoekers van de Onderzoeksraad voor Veiligheid zijn onderweg naar de plek van de crash.