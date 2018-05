Deel dit artikel:











Jostiband speelt Feyenoordclublied 'Hand in hand' in Amsterdamse concertzaal Orkestleider Lyan Verburg van het Jostiband Orkest

Het Jostiband Orkest moest maandagavond warmspelen voor een volle zaal in het Concertgebouw in Amsterdam en maakte een gedurfde keuze: ze speelden het Feyenoord clublied 'Hand in hand, kameraden'.

Orkestleider Lyan Verburg ziet er de volgende ochtend de humor wel van in: "Nog vóór het begin van het officiële concert stond de zaal al compleet op z'n kop", zegt ze tegen Omroep West. "We moesten ter plekke even iets verzinnen om in te spelen en dat werd toen het clublied van Feyenoord." "Het was een heel mooi, emotioneel en warm concert", blikt Verburg terug. "Met humor, praatjes tussendoor. Het raakte mensen tot op het bot." Het was voor het eerst sinds negentien jaar dat de Zwammerdamse muzikanten weer eens op het podium stonden in het Concertgebouw. Ze werden bijgestaan door een mannenkoor van 200 mannen, onder leiding van organist Martin Mans.