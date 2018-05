Nederlandse staat hoeft niets extra te doen om fijnstof terug te dringen

Nederland hoeft geen extra maatregelen te nemen om aan de Europese normen voor de uitstoot van fijnstof te voldoen. In september vorig jaar gaf de rechtbank in Den Haag de Vereniging Milieudefensie en de Rotterdamse Stichting Adem nog gelijk nadat zij een zaak hadden aangespannen.

In een kort geding eisten de partijen destijds op korte termijn maatregelen van de overheid om voor schone en gezondere lucht te zorgen en kregen gelijk. De rechter oordeelde dat het kabinet met een luchtkwaliteitsplan moet komen dat aan de regelgeving voldoet.

De Staat was daartegen in hoger beroep gegaan. De rechtbank in Den Haag oordeelt nu dat er geen extra veiligheidsmarge in acht hoeft te worden genomen bij bijvoorbeeld de uitbreiding van snelwegen of het verhogen van de maximum snelheid.

Hoger beroep

Vereniging Mileudefensie en Stichting Adem hadden eerst een bodemprocedure aangespannen om af te dwingen dat Nederland aan de Europese normen voldoet en de luchtkwaliteit niet verder schaadt.

Toen die procedure niet snel genoeg van de grond kwam, volgde het kort geding. Inmiddels heeft de rechter in Den Haag zich in de bodemprocedure uitgesproken in het voordeel van de Staat. Het hof heeft dat vonnis gevolgd. Wanneer het hoger beroep in de bodemprocedure volgt, is nog niet bekend.

Het hof stelt dat de Staat wel is verplicht ervoor te zorgen dat de grenswaarden niet worden overschreden.