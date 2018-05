Kevin Vermeulen naar RKC

Kevin Vermeulen heeft een nieuwe club gevonden. De middenvelder van Excelsior vertrekt transfervrij naar RKC Waalwijk. Vermeulen zal eind deze week een medische keuring ondergaan en vervolgens een contract voor twee jaar tekenen bij de Waalwijkse club.

Vermeulen had naar eigen zeggen ook nog andere opties, maar kiest voor een optie dicht bij huis. "Ik woon in Zaltbommel, dus RKC is lekker dichtbij voor mij. Daarnaast ben ik ook gevallen voor het sportieve plan van de club. Ze willen nu echt gaan doorpakken in de Jupiler League, ook al wordt dat dit seizoen moeilijker met wat sterkere clubs in de competitie."

Vermeulen speelt al sinds 2013 voor Excelsior en kwam in vijf seizoenen tot 143 wedstrijden voor de club uit Kralingen. Dit seizoen kon de middenvelder niet altijd meer rekenen op een basisplaats.