Van Stee: 'Alleen transfervrije spelers aantrekken'

Voor Henk van Stee heeft de degradatie gezorgd voor behoorlijk wat kopzorgen. De technisch manager van Sparta was al min of meer rond met zeven spelers, maar het is de vraag of die nog voor de Rotterdamse club willen spelen. ''We zijn niet in staat om bedragen te betalen en moeten het dus hebben spelers die transfervrij zijn'', zegt Van Stee.

De technische baas op het Kasteel gaat nog wel met die jongens in gesprek. ''Maar de vraag is of ze nog wel willen komen. Het salaris zal omlaag gaan en we spelen natuurlijk in de eerste divisie. Ik heb een prima netwerk, maar dat is allemaal op eredivisieniveau. Het is afwachten welke spelers er bereid zijn om voor Sparta te spelen. En natuurlijk met de juiste mentaliteit. Het moet geen duiventil worden van buitenlandse spelers.''

Ook de huidige selectie bij elkaar houden wordt volgens Van Stee lastig. ''Van zestien spelers uit de A-selectie loopt het contract af. Daar hebben we nog niet mee gesproken. Het is nog inventariseren wat we kunnen. Verlengen we die spelers of halen we nieuwe? Dat moet in de komende dagen blijken.''

Fraser

Sparta legde in maart al Henk Fraser vast als nieuwe trainer. Van Stee wil niet zeggen hoe het contract van Fraser is veranderd door de degradatie, maar geeft wel aan dat er een clausule in zat. ''Henk kiest zijn clubs op gevoel. Hij heeft hier met zijn volle verstand getekend. Natuurlijk baalde hij, net als alle Spartanen, als een stekker. Maar met zijn drive en energie gaan we proberen om binnen een jaar weer terug in de eredivisie te zijn.''

Bekijk boven dit bericht het gehele gesprek met Henk van Stee. Over de toekomst van de jeugdopleiding, dat iedere speler bij Sparta te koop is en de doelstelling voor het seizoen in eerste divisie.