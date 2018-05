Familieruzie mondt uit in vechtpartij en zeven arrestaties

Bij een uit de hand gelopen familieruzie in de Wielwijk in Dordrecht zijn maandag zes mannen en één vrouw opgepakt. De politie moest hierbij ook pepperspray gebruiken en een politiehond inzetten.

De familieleden zouden al langer een conflict met elkaar hebben. Dit mondde maandag rond 18:15 uur uit in een vechtpartij. Buurtgenoten uit de Willem Barentszstraat waarschuwden de politie. Toegesnelde agenten hebben de ruziemakers vervolgens uit elkaar gehaald.

In totaal zijn zes mannen, in de leeftijd van 18 tot 54 jaar, en een 47-jarige vrouw gearresteerd voor mishandeling, belediging en opruiing. Een meisje raakte tijdens lichtgewond en is nagekeken door ambulancepersoneel.

Aanval met klauwhamer

Een van de aangehouden mannen, een 54-jarige Dordtenaar, probeerde de politie te lijf te gaan met een klauwhamer. Dat was het moment waarop de politie besloot de pepperspray en politiehond in te zetten.

Zowel deze man als een andere verdachte, een 21-jarige man, liepen een bijtwond op door de politiehond.

De politie doet onderzoek naar de vechtpartij.