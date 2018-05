Zondagsrust blokkeert coalitie in Krimpen aan den IJssel

De onderhandelingen voor een coalitie in Krimpen aan den IJssel zijn gestopt. De gesprekken zijn stukgelopen op koopzondagen. Na weken praten konden Stem van Krimpen, de SGP, het CDA en Leefbaar Krimpen het niet met elkaar eens worden.

Het is aan de gemeente om winkeliers de mogelijkheid te geven op zondag open te gaan. In Sliedrecht was dit onderwerp voor de VVD reden om uit de onderhandelingen te stappen.

Ook konden partijen het niet eens worden over het evenementenbeleid en plannen voor gratis openbaar vervoer.

Er wordt nu opnieuw naar een informateur gezocht, die moet gaan uitzoeken welke partijen dan wel kunnen gaan samenwerken.