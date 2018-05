'Gebied vliegtuigongeluk wordt vaak gebruikt om te oefenen'

Het gebied waar dinsdagochtend twee doden vielen door het neerstorten van een sportvliegtuig wordt vaak gebruikt om te oefenen tijdens vlieglessen. Dat heeft Ronald Wondolleck, voormalig directeur van Rotterdam The Hague Airport, gezegd tegen Omroep West.

Wondolleck was 33 jaar lang directeur van het vliegveld waar de Cessna 172 donderdagochtend opsteeg. Hij maakte zelf ook honderden vlieguren in dit type vliegtuig. "Het is een eenmotorig propellervliegtuig met plek voor vier personen. De vliegtuigen staan bekend als goed en betrouwbaar."

Looping





Het gebied in de Krimpenerwaard is volgens Wondolleck officieel aangewezen als laagvlieggebied. "Er is weinig bebouwing en er wonen weinig mensen. De laagst toegestane vlieghoogte is er honderd voet, zo'n 33 meter. Er zijn vaste procedures om te oefenen. Zo mag je er niet landen, maar wel een schijnlanding doen."De brandweer meldde vlak na het ongeluk dat het verongelukte toestel een looping had gemaakt. Maar volgens Wondolleck is dat onmogelijk. "Een Cessna is daar niet voor gebouwd. Dat leer je ook tijdens de lessen."

