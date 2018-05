Sparta neemt afscheid van vijftien spelers

Sparta zal komend seizoen met een sterk gerenoveerd elftal in de Jupiler League spelen. De club neemt na de degradatie namelijk afscheid van vijftien spelers. Onder meer Ryan Sanusi, Paco van Moorsel en Leonard Nienhuis mogen uitkijken naar een andere club.

Ook de huurcontracten van Robert Mühren, Dabney Dos Santos, Miquel Nelom, Soufyan Ahannach en Fred Friday lopen af, waardoor de spelers terugkeren naar hun club of transfervrij op zoek kunnen naar een nieuwe werkgever. Daarnaast neemt de club ook nog afscheid van Sander Fischer, Loris Brogno en Nick Proschwitz.

Craig Goodwin, Jannik Huth en Michiel Kramer hadden de club uit Spangen al in een eerder stadium verlaten. Michel Breuer stopt met betaald voetbal en zal volgend seizoen starten met zijn trainersloopbaan in de jeugdopleiding van Sparta Rotterdam.

Met verdediger Bart Vriends, die ook in het bezit is van een aflopend contract, wordt nog gesproken over een nieuwe verbintenis. Mogelijk speelt hij volgend jaar dus nog wel op Het Kasteel.