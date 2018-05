Gert uit Noordeloos rent Elfstedentocht: 'Ik heb getwijfeld of ik het zou halen'

Gert Maasland uit Noordeloos heeft het gered. Hij liep afgelopen weekend de Friese Elfsteden Ultraloop van 230 kilometer in 30 uur en 20 minuten. De tocht begon met 39 lopers, maar alleen 17 deelnemers liepen hem uit: "Het was best pittig."

De 54-jarige Gert houdt wel van een uitdaging. De marathon was hem te gemakkelijk en zo kwam hij bij ultralopen terecht. Twee keer deed hij mee aan de 246 kilometer lange Sparthalon in Griekenland. Nu wilde hij in Nederland lopen en wat is er dan mooier dan het parcours van de Friese Elfstedentocht?

"Ik ben 's morgens om 11 uur gestart en de volgende dag tegen half zes was ik binnen", vertelt Gert op de terugweg vanuit Bolsward, de start- en finishplaats van de ultraloop. "De omstandigheden waren gunstig, het was goed weer en windstil. Maar ik heb het erg zwaar gehad."

Na een kilometer of 50 kreeg hij last van zijn rechterheup en rechterknie. Hij wist de pijn met paracetamol te onderdrukken. "Toch heb ik toen wel getwijfeld of ik het zou halen. Na 200 kilometer werd ik misselijk en vreesde ik opnieuw dat ik niet verder zou kunnen. Maar ik ben ontzettend blij dat het toch gelukt is."

Puur op karakter

Van de 39 lopers liepen slechts 17 de tocht uit. "Er waren deelnemers die er na 200 kilometer nog mee kapten. Onvoorstelbaar. Ik had zelf eigenlijk veel te weinig getraind, door drukte op mijn werk en een verbouwing bij mijn dochter. Dus het was voor mij ook echt zwaar. Het is puur op ervaring en op karakter dat ik het toch heb gered."

Dat Gert thuis in Noordeloos aan iedereen die het maar horen wilde, verkondigde dat hij deze 230 kilometer zou gaan lopen, heeft ook geholpen. Nuchter: "Dan zit je er toch aan vast hè." En iets minder nuchter: "Het is fantastisch hoeveel vrienden, familieleden en dorpsgenoten me zijn komen aanmoedigen. Dat heeft me er echt doorheen gesleept."



Elvis

Bij start en finish was er veel belangstelling van de Friezen, maar in de polder was er - behalve op de controleposten - vaak niemand te zien. Des te fijner voor Gert dat hij zoveel steun kreeg onderweg. Zelfs de mannen van het koor waarin hij zingt waren naar Friesland afgereisd. "In Stavoren heb ik twee nummers van Elvis met ze gezongen en toen ben ik weer doorgehold."

Meer dan 30 uur liep hij non-stop. "Als ik ging wandelen, viel ik al lopend in slaap. En toen ik bij de laatste post even ging zitten om iets te eten, zakte ik ook steeds weg. Je kunt maar beter door blijven gaan."

Meteen naar bed

Zijn dochter Patricia fietste het hele parcours met hem mee. En hielp hem, samen met zijn vrouw, de auto in toen hij na de finish zijn benen echt niet meer op kon tillen. "Het was fantastisch om over de eindstreep te gaan. Maar de prijsuitreiking heb ik niet meer gehaald. Ik ben meteen naar het hotel gegaan en mijn bed ingerold."

Na een goede nacht slapen en een dag uitrusten is hij dinsdagochtend weer onderweg naar Noordeloos. "Deze kan ik weer afvinken van mijn lijst. Maar een volgende uitdaging? Daar wacht ik nog maar even mee", grijnst hij. "Anders krijg ik ruzie met mijn vrouw. Die vindt het wel weer even mooi geweest."

