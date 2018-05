Deel dit artikel:











Oproep over geroofde ketting gaat viral op sociale media

Het is al meer dan duizend keer gedeeld op Facebook en 1100 keer geretweet: het bericht van Yvette Stam over de ketting van haar moeder. Afgelopen weekeinde werd de 67-jarige vrouw beroofd in de metro bij station Gerdesiaweg in Rotterdam-Kralingen.

Het is een bijzondere ketting, met een hangertje van een acrobate in de ringen. "De ketting heeft vooral heel veel emotionele waarde voor mijn moeder", zegt Yvette. "Ze kreeg hem meer dan veertig jaar geleden van mijn vader, die acht jaar geleden is overleden. Het is een sieraad dat heel veel voor haar betekent." Haar moeder zat zaterdagochtend om half tien in de metro, toen een man langs haar liep en de ketting van haar hals rukte. "Hij rende meteen de metro uit, trapte de deuren van de incheckpoortjes open en weg was hij." Yvette ging zaterdag meteen naar de politie om aangifte te doen. "De politie is nog gaan kijken bij Gerdesiaweg en heeft ook de camerabeelden bekeken." Ze acht de kans dat de dader mét ketting wordt gepakt klein. "Maar we hopen dat de ketting wordt herkend als die misschien te koop wordt aangeboden, bijvoorbeeld bij een pandjeshuis. Daarom is het geweldig dat mijn bericht zoveel gedeeld wordt op social media."