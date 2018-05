Ex-drugsbaron Kobus L. misschien te ziek voor rechtszaak over moord op schoonzoon

De Rotterdamse ex-drugsbaron Kobus L. (73) is volgens zijn advocaat waarschijnlijk te ziek om zijn eigen proces over de moord op zijn schoonzoon John Wassink bij te wonen. Hij heeft zware longkanker en aderverkalking.

Als Kobus L. niet in staat is naar de rechtbank te komen, kan de vervolging worden geschorst. De vraag is of zijn gezondheid nog verbetert en of de rechtbank het noodzakelijk vindt dat L. zelf aanwezig is tijdens de rechtszaak om vragen te beantwoorden.

Het lichaam van het slachtoffer in deze zaak, de 45-jarige John Wassink, werd in 2014 verpakt in plastic gevonden in het Markkanaal bij Breda. Hij was een paar dagen eerder doodgeschoten in een woonwagen in Roosendaal.

L. ontkent betrokkenheid bij de moord. Hij wordt onder andere verdacht omdat zijn DNA op het vermoedelijke moordwapen zit. Het motief zou een ruzie tussen John Wassink en zijn vrouw zijn. De vrouw is de dochter van Kobus L.

"Kobus de Zigeuner" zat in het verleden vijftien jaar celstraf uit voor import van cocaïne, onder andere met hulp van de huidige president van Suriname Desi Bouterse. Vanwege vluchtgevaar zat hij het grootste deel van zijn straf in de Extra Beveiligde Inrichting in Vught. In 2003 kwam hij vervroegd vrij.