Van Rotterdam naar Soedan: het leven van een ambassadeur Karin Boven (c) Twitter

Je kunt niet zeggen dat het een vakantieoord is: Soedan. Sterker nog, er geldt een rood/geel reisadvies. Het land kent een lange historie van staatsgrepen, kolonialitie, bezetting door buurlanden, rebellie, etnische zuiveringen, onvoorstelbaar veel burgerdoden en slavernij. Karin Boven is ambassadeur voor Nederland in Soedan en even terug in de stad waar ze opgroeide: Rotterdam.

Geschreven door Ruud de Boer

Hoe is het om daar te wonen en te werken? Dat kom je te weten in het laatste uur van Rijnmond Nu, tussen 18 en 19 uur.