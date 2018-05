Deel dit artikel:











Van Emden vierde in tijdrit Giro Jos van Emden

Jos van Emden is in de laatste tijdrit van de Giro d'Italia als vierde geëindigd. De Schiedammer moest 27 seconden toegeven op winnaar Rohan Dennis. Tom Dumoulin kwam in de voorlaatste rit nog onder de tijd van Van Emden, waardoor hij net buiten het podium viel.

Van Emden won vorig jaar nog de afsluitende tijdrit in de Giro, maar de tijdritspecialist kon dat kunstje dit jaar niet herhalen. Tom Dumoulin liep door zijn goede tijdrit 1 minuut en 15 seconden in op klassementsleider Simon Yates. De Brit heeft nu nog een voorsprong van 56 seconden op de Nederlander.