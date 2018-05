Hebben specialisten failliet Ruwaard nog recht op geld?

Het is binnenkort vijf jaar geleden dat het Ruwaard van Putten-ziekenhuis in Spijkenisse failliet ging. Maar een maand voor dat bijzondere jubileum is er nog altijd geen duidelijkheid voor de schuldeisers die tientallen miljoenen euro’s tegoed hebben.

Ook de voormalige artsen hebben nog altijd geld te goed. Veel van hen verloren hun baan, hun praktijk en ook de goodwill die ze betaalden om in een maatschap en het ziekenhuis te worden toegelaten.

Op hoeveel geld recht ze hebben, daarover woedt al net zolang discussie als het faillissement in juni 2013. Dinsdagmorgen stonden de curatoren, die de financiën van het RPZ afwikkelen, en de specialisten voor de Rotterdamse rechtbank.

De artsen willen nog geld krijgen voor het werk dat ze voor het faillissement hebben verricht en dat nooit is uitbetaald. Het gaat om ongeveer drie miljoen euro. Ook willen ze worden gecompenseerd voor het kwijtraken van hun praktijk en het door hen betaalde goodwill. Dit omvat rond de tien miljoen euro.

Daarnaast willen ze een deel hebben van het geld dat de zorgverzekeraars nog via het Ruwaard aan de artsen moesten uitkeren. Volgens de bestaande afspraken zouden de specialisten recht hebben op twintig procent van de tot nu toe geïnde vijf miljoen euro. Dat is dan een miljoen euro.

Uniek

De curatoren hebben – behalve die laatste aanspraak – twijfels over de geldigheid van de claims. Maar aangezien het faillissement van het Spijkenisser ziekenhuis uniek is en was (de Sionsberg in Dokkum maakte een doorstart) weten Bentfort en Vermeeren het ook niet voor zeker.

‘’Wij hebben het wiel ook moeten uitvinden. Wij proberen goed te doen. Wij staan hier niet om gelijk te krijgen’’, zei curator Bentfort.

Vanwege de onduidelijkheid zoeken de partijen de wijsheid bij de Rotterdamse rechtbank. Het is maar de vraag of na de uitspraak, begin juli, het ook niet tot een hoger beroep komt.

In vijf jaar zijn beide partijen niet tot een redelijk gesprek gekomen, laat staan dat ze tot een vergelijk kwamen. Bentfort wees daarbij op de diverse rechtszaken, die door individuele specialisten zijn gevoerd en waarbij zijn collega en hij niet op de meest vriendelijke manier zijn bejegend. ‘’Wij hadden het graag anders gewild.’’

Op sommige terreinen zijn beide partijen het wel eens over het recht van de artsen. Maar over de manier van berekenen en afrekenen is weer discussie.

Kluif

De curatoren hebben overigens niet alleen aan de specialisten een stevige kluif. Ook met zorgverzekeraar CZ is geen akkoord. Als er over de twist over 600.000 euro geen overeenstemming wordt bereikt, dan dreigt de rechter en nog meer vertraging.

Een scenario dat de advocaten Gratama en De Rooij van de specialisten angst inboezemt. Hun cliënten wachten immers al vijf jaar op hun geld.

En ook al mocht de rechtbank menen dat de specialisten recht hebben op het geld dat ze voor hun praktijken eisen, dan nog is er de vraag of ze het daadwerkelijk krijgen. Want andere partijen, zoals de bank, hebben ook nog een vordering. En die gaat in veel gevallen voor.

Het ziekenhuis in Spijkenisse werd na het faillissement overgenomen door het Ikazia Ziekenhuis, het Maasstad Ziekenhuis en het Van Weel Bethesda Ziekenhuis. Het Ikazia is inmiddels afgehaakt als mede-eigenaar van het Spijkenisse Medisch Centrum. Na aanvankelijke verliezen gaat het beter en schreef het SMC in 2017 zwarte cijfers.