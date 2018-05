Leon van M. zit nog vast, maar voor hoe lang?

De rechter in Rotterdam heeft de voorlopig hechtenis van moordverdachte Leon van M. uit Brielle met opnieuw drie maanden verlengd. De rechter liet wel doorschemeren dat hij na de zomer mogelijk onder voorwaarden vrijkomt.

Van M.(41) zit vast voor de moord op Caroline van Toledo uit Oostvoorne. Zij werd in september 2005 gevonden in de kofferbak van haar uitgebrande auto. Het DNA van Leon van M. werd dankzij nieuwe technieken aangetroffen op het materiaal waarmee het slachtoffer was vastgebonden.

Daarnaast hebben twee getuigen verklaard dat de verdachte de moord tegenover hen heeft opgebiecht. Voor de rechter is dat voldoende bewijs om hem tot nu toe vast te houden. Maar het moordonderzoek is nog niet klaar en kan nog wel een tijd duren.

Rechter Asscheman: "De volgende zitting is op 20 augustus. Dan moeten we de balans opmaken en kijken of er zicht is op een inhoudelijke behandeling. De reclassering moet in de tussentijd op een rijtje zetten onder welke voorwaarden de verdachte eventueel op vrije voeten kan komen.

Enkelband

Te denken valt aan een enkelband, een meldplicht en een verbod om naar het buitenland te gaan. Leon van M. gaf dinsdag aan daar geen problemen mee te hebben. "Ik wil graag voor mijn zoontje zorgen. Zijn moeder is 2 1/2 jaar geleden overleden en hij wordt nu door opa en oma opgevangen."

De Briellenaar heeft altijd ontkend dat hij Caroline van Toledo heeft vermoord. De belastende verklaringen van de twee getuigen noemt hij onbetrouwbaar. Met een van hen heeft Van M. al jaren ruzie. In 2010 deed hij zelfs aangifte tegen de man wegens bedreiging. Advocaat Pieter Hoogendam: "De waarde van die getuigenis lijkt me niet groot, gezien de animositeit tussen beide heren."

Broer

Hoogendam betwist ook het DNA-onderzoek. Volgens hem is niet uit te sluiten dat het DNA van een ander afkomstig is, bijvoorbeeld van een familielid van Leon van M. De broer van de verdachte heeft eerder korte tijd vastgezeten voor betrokkenheid bij de moord.

Tijdens de inhoudelijke behandeling zal de zitting vrijwel zeker in het teken staan van de DNA-rapporten. De bekende onderzoeker Richard Eikelenboom, die eerder baanbrekende conclusies trok in de Schiedammer Parkmoord, is de man die de link legt tussen Leon van M. en het gevonden DNA bij Caroline van Toledo.

Op verzoek van advocaat Hoogendam zal de Leidse hoogleraar genetica Peter de Knijff worden gevraagd kritisch naar de resultaten van Eikelenboom te kijken. Daarnaast wordt hem gevraagd of er nog nieuwe technieken bestaan, die kunnen worden toegepast in dit moordonderzoek.