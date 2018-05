Deel dit artikel:











Politie zoekt eigenaar revolver, pepperspray en taser Foto: Politie

Bij een inval in een appartement aan de Over de Vesten in Schiedam heeft de politie een revolver met munitie gevonden. Agenten vonden in de woning ook pepperspray, een stroomstootwapen en een geldtelmachine.

Na en tip ging de politie vorige week donderdagavond het appartement binnen. De spullen, waaronder de revolver met munitie, zijn in beslag genomen. Er was verder niemand thuis om aan te houden.