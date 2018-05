Sparta wil met KNVB in gesprek over Videoref

De leiding van Sparta gaat een brief opstellen waarin het de KNVB om uitleg vraagt over de toekomst van video-arbitrage in Nederland. De gedegradeerde Kasteelclub hoopt dat de brief leidt tot een open gesprek met de voetbalbond.

Aanleiding voor de brief zijn de momenten die Sparta tegen FC Emmen in zowel het uit- als thuisduel geen strafschop opleverden, daar waar heel veel voetballiefhebbers en -professionals er heilig van overtuigd waren dat het wel strafschoppen hadden moeten zijn. Zowel afgelopen donderdag in Emmen (uitslag 0-0) als zondag op het Kasteel (1-3) werd na een vermeende overtreding op een Spartaan in het strafschopgebied de videoref ingeschakeld en kreeg de scheidsrechter zelf ook de beelden te zien.

Met name de situatie en uitleg van scheidsrechter Allard Lindhout donderdag in Emmen leidde tot veel onduidelijkheid. De KNVB bood daar direct na afloop van de wedstrijd zelfs haar excuses voor aan. Lindhout had van zijn video-collega Jeroen Manschot niet de juiste herhaling te zien gekregen na een overtreding op Spartaan Stijn Spierings. Na het duel gaf de scheidsrechter dit ook toe.

Degradatie onafwendbaar

Sparta-directeur Manfred Laros realiseert zich heel goed dat de brief er niet toe zal leiden dat de degradatie wordt teruggedraaid of de duels met FC Emmen worden overgespeeld. Wat hij dan wel voor zijn club wil bereiken, behalve een duidelijker werkwijze en betere afspraken in de toekomst als het om video-arbitrage gaat, kan de Brabander op dit moment nog niet zeggen. Volgens Laros zijn de spelregels twee keer niet goed gehanteerd en betaalt Sparta daar een hele hoge prijs voor.

Zo vindt Laros de uitleg van scheidsrechter Dennis Higler na afloop van het duel van afgelopen zondag zeer frustrerend. De arbiter verklaarde in de tweede helft wel gezien te hebben dat Fred Friday van Sparta door tegenstander Jeroen Veldmate in het strafschopgebied aan zijn arm werd getrokken, maar dat hij dat niet zwaar genoeg vond om een strafschop te geven, ook na het zien van de beelden. Laros stelt dat in de regels staat dat aan een arm trekken simpelweg niet mag en dat er niet bijstaat dat het alleen een overtreding is als er hard aan een arm of shirt wordt getrokken.