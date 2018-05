Deel dit artikel:











Brandweer zoekt naar drenkeling in Beatrixpark Schiedam Foto: MediaTV

Duikers van de brandweer hebben dinsdagmiddag in het Prinses Beatrixpark in Schiedam gezocht naar een mogelijke drenkeling. Ze gingen het water in na een melding op social media dat er aan de oostzijde van de plas bij het Ganzenpad iemand het water ingelopen zou zijn.

De zoektocht werd na een uur gestaakt. Er werd niemand gevonden. De politie is nog wel op zoek naar de parkbezoeker die op social media de melding deed van de persoon te water. Hij heeft mogelijk een filmpje gemaakt.