Nieuw schip legt stenen met een robot op de zeebodem De Bravenes lag met de presentatie midden in Rotterdam Bravenes midden op zee Bravenes onderweg naar Rotterdam

"Met het nieuwe schip de Bravenes kunnen we op enorme zeedieptes stenen neerleggen op 15 centimeter nauwkeurig, dat is uniek in de wereld", zegt Koos van Oord, van baggerbedrijf Van Oord. Dinsdag presenteerde Van Oord de nieuwste aanwinst aan de Wilhelminakade in Rotterdam.

Stenen storten doet het familiebedrijf Van Oord al sinds de start van het bedrijf, eerst nog met de hand, later vanaf grote schepen. "Probleem blijft altijd de nauwkeurigheid van een steen als je hem in het water gooit, door innovaties kunnen we nu superprecies de stenen neerleggen", zegt Koos van Oord. Robot

De stenen worden door een koker onderaan het schip gestort richting de bodem. Aan het einde van de koker vlakbij de bodem zit een robot: "Deze robot kunnen we onafhankelijk van het schip bedienen en kan dus heel nauwkeurig worden bewogen naar de plek waar de stenen moeten komen", zegt van Oord. Het schip moet eind deze week al naar Noord-Europa voor een klus. Het schip gaat vooral worden gebruikt voor stenenstort op kabels van windmolenparken die over de zeebodem lopen.