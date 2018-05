Deel dit artikel:











Nieuw restaurant met sterallures op komst in Rotterdam Uitzicht vanaf nieuw te bouwen restaurant Alvast proeven wat de chef gaat serveren The signature dish zoals dat heet

Sterrenchef Wim Severein opent een nieuw restaurant met sterallures in het Rotterdamse Mariott hotel bij Rotterdam Centraal. De jonge Rotterdamse chef had eerder al een ster met zijn brigade gehaald in het Wereldmuseum, nu gaat hij opnieuw voor een ster in het Mariott Hotel.

"Ik had zo graag zin om zelf iets te beginnen zonder ergens aan vast te zitten en nu kan ik dat, geweldig!", aldus Wim Severein. Het Mariott Hotel gebruikte één van de mooiste ruimtes van het hotel tot nu toe voor het ontbijtbuffet. "En dat is eigenlijk zo zonde, toen we met elkaar in aanraking kwamen hebben we gezegd: ja dit moeten we doen", zegt Claudia van der Graaf van het Rotterdamse Mariott Hotel. Officieel begin je als chef in een nieuw gebouw zonder sterren. "We houden voor mister Michelin uiteraard wel een tafeltje vrij, dan kan hij goed komen proeven", lacht Severein. Het restaurant staat volledig op zichzelf en Severein huurt dus een ruimte in het hotel. "Dat concept zien we ook bij het Hilton Hotel, dat heeft daar goed gewerkt met sterrenchef Mario de Ridder. Wij willen hier nog een stapje verder gaan, zeker met dit prachtige uitzicht moet dat goed komen!", aldus Van der Graaf. De ruimte wordt nu verbouwd en in juli opgeleverd met een groot feest.