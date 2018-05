Deel dit artikel:











Bekerstift Van Persie Feyenoord-doelpunt van het jaar Van Persie viert zijn prachtige goal

De 2-0 die Robin van Persie op 22 april in de bekerfinale maakte tegen AZ, is door het legioen verkozen tot het Feyenoord-doelpunt van het jaar. De spits stiftte met zijn rechter raak in de 57-ste minuut.

De stift van Van Persie was goed voor liefst 40 procent van alle 3.653 stemmen die uitgebracht werden door supporters. Op nummer twee eindige ook een treffer van Van Persie: de knappe goal van net buiten het zestienmetergebied in de thuiswedstrijd tegen FC Groningen. In het audiofragment is het live verslag van de goal op Radio Rijnmond terug te luisteren. Commentatoren Dennis van Eersel en Sinclair Bischop gaan ouderwets uit hun dak.