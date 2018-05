Miljoenen kwallen vergallen de waterpret in Aqua Splash

De medewerkers van Aqua Splash bij Ouddorp schrokken zich dinsdagmorgen een hoedje. Er dobberen wel vaker kwallen rond in het waterpark aan het Grevelingenmeer, maar zoveel hadden ze er nog nooit bij elkaar gezien. Ze besloten het park dinsdag dicht te houden en hopen dat de kwallen woensdag weer verdwenen zijn.

"Waarschijnlijk is het de aanhoudende oostenwind die de kwallen in deze hoek van het Grevelingenmeer heeft gedreven", zegt medewerkster Marlies Wilkens. Ze vond het niet verantwoord om mensen te laten spelen in het park. "Als je van de glijbaan gaat, duik je zo in een kwallenbad. Dat leek ons geen goed idee, want ik denk wel dat ze prikken."

Wilkens heeft in meerdere talen briefjes op de deur geplakt en via sociale media doorgegeven dat het park dinsdag de deuren dichthield. "Jammer hoor, want het was prachtig weer natuurlijk." Morgen hoopt het waterpark weer open te kunnen.

Bij Marina Port Zelande, een jachthaven naast het waterpark, zeggen ze geen last te hebben van de kwallen.