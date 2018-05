Eerdmans: Leefbaar Rotterdam wil nog steeds in college

De fractie van Leefbaar Rotterdam heeft dinsdagavond ingestemd met verdere gesprekken met de informateurs Duisenberg en Rosenmöller. “Wij zien genoeg aanknopingspunten in het concept raamwerk om aan tafel te gaan”, zegt fractievoorzitter Joost Eerdmans.

“Wij gaan niet ten koste van alles in een nieuw stadsbestuur. De grens is onze geloofwaardigheid en als wij vinden dat we te weinig krijgen voor onze elf zetels doen we het niet.”

“Op integratie, veiligheid en ouderenbeleid moet er meer Leefbaargeluid bij”, vervolgt hij. "Het gratis OV voor ouderen moet worden gehandhaafd."

De vraag is volgens Eerdmans of andere partijen ook met zijn partij willen samenwerken. “Het hangt ook af van de bereidwilligheid van andere partijen om ons tegemoet te komen.”

Leefbaar Rotterdam werd bij de verkiezingen van 21 maart de grootste partij met elf zetels, maar kreeg niet het initiatief in de formatie. Onder leiding van VVD en GroenLinks gingen twee informateurs aan de slag om plannen te schrijven voor een nieuw college. De conceptversie van die plannen werd vorige week gepresenteerd.

In de plannen gaat het meeste geld naar duurzaamheid centraal en wordt de inkomenseis uit de Rotterdamwet gehaald.

Breekpunten wil Eerdmans nog niet prijsgeven. “De Rotterdamwet is erg belangrijk voor ons, maar ik ga nu niet zeggen waarop wij breken.”