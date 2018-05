Deel dit artikel:











"Potje met vet" en "We zijn er bijna" nog steeds populair bij vierdaagse "We zijn er bijna, maar nog niet helemaal..." Ook honden liepen mee in Strijen

Strijen was dinsdagavond de eerste gemeente in de regio Rijnmond waar de avondvierdaagse werd gelopen. Ruim vijfhonderd wandelaars deden mee, deels in de regen. En alsof er in al die jaren niks veranderd is, waren ook in Strijen "potje met vet"" en "we zijn er bijna" de meest gezonden liedjes tijdens het wandelen.

Voorzitter Jan Willem Jonas is dik tevreden: "Er werd mooi weer aangekondigd en veel mensen hebben zich op het laatste moment nog in geschreven. En de regen viel best mee." Voor de derde keer mochten ook honden meelopen met de Strijense avondvierdaagse. Twintig hondenbezitters hadden zich met hun huisdier ingeschreven. Voor de honden zijn speciale medailles gemaakt in de vorm van een bot. "Heel geregel"

Veel gemeenten hebben dit jaar moeite met het vinden van gecertificeerde begeleiders en verkeersregelaars, maar in Strijen is het gelukt. Jonas:"Het is altijd een heel geregel, maar Den Haag stelt nou eenmaal strenge eisen aan de begeleiding. Vrijwilligers moeten zo'n opleiding wel zien zitten natuurlijk." Veel gemeenten hebben dit jaar moeite met het vinden van gecertificeerde begeleiders en verkeersregelaars, maar in Strijen is het gelukt. Jonas:"Het is altijd een heel geregel, maar Den Haag stelt nou eenmaal strenge eisen aan de begeleiding. Vrijwilligers moeten zo'n opleiding wel zien zitten natuurlijk." De avondvierdaagse wordt in de meeste gemeenten aangeboden in drie afstanden: drie, vijf of tien kilometer. In 1909 werd de term voor het eerst gebruikt en werden jaarlijks door het hele land vierdaagse 'wandelmarschen' georganiseerd. In de Tweede Wereldoorlog werden deze wandelmarsen verboden door de Duitsers, nadat ze een aantal keer waren uit gelopen op demonstraties tegen de NSB en de bezetters. Direct na de oorlog werd de avondvierdaagse weer in ere hersteld en wordt sindsdien in veel gemeenten georganiseerd samen met de Koninklijke Wandel Bond Nederland. Vierdaagsekalender

: 5 - 8 juni

Goeree-Overflakkee: 19 - 22 juni

Gorinchem: 5 - 8 juni

Hardinxveld-Giessendam: geen vierdaagse

Heerjansdam: 22 - 25 mei

Hellevoetsluis: 4 - 7 juni

: 28 - 31 mei

: 19 - 21 juni

: 26 - 29 juni

: 11 - 14 juni

: 15 - 18 juni

: 28 - 31 mei

: 19 - 21 juni

: 4 - 7 juni

: 19 - 22 juni

: 29 - 31 mei

: 28 - 1 juni

: 29 mei - 1 juni

: 22 - 25 mei

: 4 - 7 juni

: 29 mei - 1 juni

: 29 mei - 1 juni

