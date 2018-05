Tachtig jaar later: Russische 'bom-bom-aanslag' op de Coolsingel

Het is een normale maandagmorgen op de Coolsingel in Rotterdam. Het is kwart over twaalf als schuin tegenover het Stadhuis een dreun klinkt. Een explosie, waarbij eem man om het leven komt. Een doos met bonbons wordt hem fataal. Wie is hij en waarom was hij het doelwit? Woensdag is het 80 jaar geleden dat op de Coolsingel Yevgeni Konovalec stierf. Een Oekraïense nationalist die in opdracht van Stalin om het leven werd gebracht.

“In den namiddag van maandag 23 mei 1938 te omstreeks 12.14 uur werd in het gebouw van het hoofdbureau van politie te Rotterdam een zware slag gehoord, als van een of andere ontploffing. In gezelschap van den Commissaris van Politie J.P. Roszbach heb ik, Paul Wilke Schoemaker, Inspecteur van Politie te Rotterdam en onbezoldigd Rijksveldwachter mij onverwijld naar den Coolsingel te Rotterdam begeven, waar, te oordeelen naar de richting uit welke het geluid was gekomen en volgens het zich onmiddellijk verspreide gerucht, een ontploffing had plaatsgehad”

De politie is snel ter plaatse. Dat is op zich niet zo gek, want het politiebureau zit om de hoek. Twee Rotterdammers zijn zwaargewond, twee anderen hebben lichte verwondingen. Maar de man die de bom bij zich had, kan het niet navertellen.

“Van de man waren alleen het hoofd en een deel van de arm bewaard gebleven”, zegt René Spork van het Stadsarchief Rotterdam, die zich in het verhaal heeft verdiept.



Onderzoek – Wie is het slachtoffer?

“Het is een uitvoerig onderzoek geweest”, zegt Spork. “De politie probeerde op alle manieren de aanslag te reconstrueren”

Er worden getuigen gesproken. Zo spreekt de politie met een Rotterdamse chauffeur, die vlakbij de bom was, toen die explodeerde.

“Ik kwam uit de richting Bijenkorf en ging in de richting Hofplein. Er kwam rechts een man van me staan. In het voorbijgaan zag ik, dat hij in zijn linkerhand een pakje droeg. Toen de man mij gepasseerd was, liep hij opvallend stevig door. Hij scheen gehaast, als iemand die een bepaalde trein wil halen. Even verderop ontplofte het pakje. Ik zag een blauwachtige vlam. Een deel van zijn been kwam voor mijn voeten terecht. Ik heb het opgepakt en netjes bij het lijk gelegd.”

De eerste vraag is: wie is het slachtoffer? In de kleding van de man zit een paspoort uit Tsjechoslowakije. Daarop staat de naam Nowak en een treinkaartje voor een reis van Berlijn naar Rotterdam. Ook zit er een kaartje in van hotel Centraal, aan de Kruiskade.

In de hotelkamer vindt de politie de koffer van de man.

“Uit den grooten koffer van Nowak kwamen een aantal pamfletten met een Russischen tekst tevoorschijn. De Rechter-Commissaris nam een dezer pamfletten over, teneinde die te doen vertalen.”

Bij het hotel vraagt iemand naar Nowak. Medewerkers van het hotel waarschuwen de politie. Het blijkt een Oekraïense vriend te zijn van het slachtoffer. Hij identificeert het slachtoffer als Yevgeni Konovalec, leider van de Oekraïense nationalisten.

Doorn in het oog van Stalin

“Oekraïne zat onder de knoet van Rusland”, legt Spork uit. “Die nationalisten die streden tegen de Polen en de Russen en andere partijen voor onafhankelijkheid en ze waren de Russische leider Stalin een doorn in het oog.”

Om die reden stuurde Stalin een geheim agent om Konovalec uit de weg te ruimen. De Oekraïner woonde in Rome en werd met een smoes naar Rotterdam gelokt. Konovalec die overal probeerde financiën en politieke steun te vinden voor zijn zaak, ging via Wenen en Berlijn naar Rotterdam. In de laatste stad had een gesprek met een 'vertrouwensman'.

“Konovalec is naar Rotterdam gekomen om een vertrouwensman te ontmoeten, vermoedelijk een uit Oost-Oekraïne. Als hij door een explosie is gedood, vermoed ik, dat de vertrouwensman een verrader was, die hem op een of andere manier een helsche machine in handen heeft gegeven.”

Onderzoek – Hoe kwam de bom bij Konovalec?

De politie gaat ondertussen bij de Coolsingel door met het onderzoek naar de bom. De agenten komen uit bij Hotel Atlanta, waar Konovalec vlak voor de aanslag nog een afspraak had. Een van de kelners herkent het slachtoffer op de foto.

“De man bestelde mij in gebroken Duitsch een glas sherry, hetgeen ik hem bracht. Even na deze bediening zag ik een andere man binnenkomen door de hoofdingang aan den Coolsingel. Deze tweede man droeg een pakje bij zich, dat hij direct aan het slachtoffer overhandigde. Deze pakte het pakje aan en legde het op de leege stoel, naast zich.”

Tien minuten later loopt Konovalec met het pakje naar buiten. Weer een paar minuten later is de klap te horen.

“Het pakje was een soort geschenk”, zegt Spork. “Waarschijnlijk zaten er zogenaamd chocolaatjes in, een lekkernij.” De aanslag werd om die reden ook wel de Rotterdamse "bom-bom-aanslag genoemd."

Onderzoek – Waar is de man van de bom?

De politie heeft al snel het vermoeden dat de professionele aanslagpleger niet rustig in Rotterdam is blijven zitten na de aanslag. “Die vogel was gevlogen”, zegt Spork. “Die was al snel met de trein het land ontvlucht.”

Omdat de politie weet te achterhalen dat hij twee dagen voor de aanslag per schip naar Rotterdam is gekomen, wordt duidelijk dat zijn schuilnaam Waluch is.

Daarna ontvouwt zich een web met internationale spionnen, ondergrondse vrijheidsstrijders, afgeluisterde telefoongesprekken en heel veel schuilnamen. De Rotterdamse politie bezoekt Berlijn en Wenen en heeft contact met Italië en Litouwen. Maar aanhoudingen blijven uit. Op papier wordt de zaak nooit opgelost.

Crooswijk

Het lichaam van Yevgeni Konovalec heeft Rotterdam nooit verlaten. De overblijfselen worden in Crooswijk ter aarde gesteld.

“En nog zeer regelmatig komen mensen vanuit Oekraïne naar Rotterdam om Konovalec te eren”, zegt Spork. “Voor Oekraïense nationalisten is Konovalec altijd een held gebleven.”

Dat Stalin achter de aanslag zat, daar twijfelde eigenlijk niemand aan. Spork: “Maar het duurde tot halverwege de jaren ’90 voordat het helemaal duidelijk werd. Een voormalig Russisch geheim agent, Soeraplatov – ook de moordenaar van Trotski – schreef toen in zijn memoires dat hij Konovalec in Rotterdam om het leven had gebracht. En daarmee was de zaak eigenlijk opgelost.”

De citaten komen uit het Politierapport over de bomaanslag op E. Konovalec, opgesteld door inspecteurs Paul Wilde Schoemaker en Johannis Pieter Bontenbal van de politie in Rotterdam. Dat rapport is in 2013 vrijgegeven, precies 75 jaar na de aanslag.