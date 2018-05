Steeds meer buurtpunten voor afhalen internetbestelling

We bestellen steeds meer via internet. Maar het is vaak een logistieke nachtmerrie om thuis te zijn om de pakketjes te ontvangen. Zogenaamde buurtpunten, particulieren die pakketjes verzamelen in de wijk, worden daarom steeds populairder.

De Schiedamse Arenda van Esch heeft zich sinds kort aan gesloten bij ViaTim. Dat is een dienst waar mensen zich kunnen aanmelden als buurtpunt oftewel ViaPunt. Voor een kleine vergoeding per pakket is zij een paar uur per dag thuis om de pakketjes te ontvangen. ''Mijn man werkt 's nachts en met drie kleine kinderen kan ik 's avonds toch niet weg. Voor mensen die overdag werken is het handig dat ze in de avond hun pakketje bij mij kunnen afhalen.''

Oprichter van ViaTim is Schiedammer Michiel Nieuwkerk: ''Het idee vloeit voort uit mijn frustratie over internetbestellingen die altijd werden bezorgd als ik niet thuis was. En nu krijgen we er per week een aantal Viapunten bij.''

Volgens Nieuwkerk is de dienst is ook goed voor de sociale cohesie in de wijk. ''Het is bedoeld om mensen met elkaar te verbinden. Sommige mensen hebben tijd, anderen hebben geld. Als je die twee bij elkaar kan brengen, maak je het leven leuker en makkelijker.''