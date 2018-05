Deel dit artikel:











Gewonde na botsing tegen boom

Een automobilist is dinsdagavond gewond geraakt nadat zijn auto tegen een boom was gebotst op de Bosdreef in Rotterdam-Kralingen.

De bestuurder zat bekneld in de auto en moest door de brandweer bevrijd worden. De Bosdreef was dinsdagavond na het ongeluk tijdelijk afgesloten voor verkeer. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet bekend.