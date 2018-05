RijnmondExamenkoorts (9): Aan de slag met Odysseus bij Grieks

De scholieren van het gymnasium gaan vandaag aan de slag met het examen Grieks. Ook Jolle Verhoog en Daniek Overgauw van het Erasmiaans gymnasium hebben ‘m op de planning staan.

Grieks is net als Latijn één van de vakken van het gymnasium: een van de twee is verplicht, maar examen doen voor beide vakken mag ook.

Jolle had nog even twijfels of hij wel of niet door zou gaan met Grieks - hij staat er een 5,5 voor - maar besloot uiteindelijk om toch maar gewoon zijn examen te maken: “Anders is het ook wel zonde.”

Daniek gaat er zonder twijfel tegenaan. Ze is hard op weg om cum laude te gaan slagen: ze doet dertien vakken en staat voor Grieks een 8.