De brandweer heeft het dinsdagavond en de nacht erna erg druk gehad met een reeks autobranden in Rotterdam. Waarschijnlijk zijn ze alle vier aangestoken: volgens de brandweer was er bij alle branden sprake van verdachte omstandigheden.

De branden waren niet bij elkaar in de buurt. De eerste was rond 11 uur in Blijdorp aan de Van der Schellingstraat. Daarna volgden nog branden in de Bloemhof (Rotterdam-Zuid), de Bloklandstraat (Oude Noorden) en Kamperfoeliestraat (Feijenoord).

Een van de branden kon geblust worden door politiemensen die als eerste ter plaatse waren. Er is nog niemand opgepakt voor de branden.